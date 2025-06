Harvard giudice sospende il blocco degli studenti stranieri voluto da Trump | Danni irreparabili

Una vittoria importante per gli studenti internazionali: la giudice di Harvard, Allison Burroughs, ha sospeso temporaneamente il blocco deciso dall'amministrazione Trump, che avrebbe causato danni irreparabili a migliaia di giovani. I media americani celebrano questa mossa come un passo fondamentale per tutelare i diritti e le opportunità degli studenti stranieri negli Stati Uniti. La partita è ancora aperta, ma questa sentenza rappresenta un segnale di speranza e difesa delle libertà accademiche.

Lo riportano i media americani. Allison Burroughs ha emesso un'ingiunzione preliminare su richiesta dell'UniversitĂ .

