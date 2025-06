Hanno imbrattato la Scala dei Turchi con una sostanza chimica rossa | chieste due condanne

Un atto di vandalismo che ha suscitato scalpore: la Scala dei Turchi, simbolo di bellezza e natura, è stata imbrattata con una sostanza chimica rossa. Alla fine della requisitoria, il pubblico ministero Margherita Licata ha chiesto due condanne per i responsabili, tra cui il 51enne favarese Domenico Quaranta, noto per precedenti penali. La vicenda mette in discussione il rispetto per il patrimonio naturale e apre un dibattito su tutela e responsabilità.

Due condanne per l’accusa di avere imbrattato la Scala dei Turchi con della sostanza chimica rossa. Sono state chieste, a conclusione della requisitoria, dal pubblico ministero Margherita Licata. Due gli imputati: il 51enne favarese Domenico Quaranta, in passato condannato a 16 anni (pena. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Hanno imbrattato la Scala dei Turchi con una sostanza chimica rossa”: chieste due condanne

