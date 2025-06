Hancko niente Juve | destinazione a sorpresa per il difensore del Feyenoord! Lo slovacco verso quel club Cosa manca

Una svolta inattesa scuote il mercato: David Hancko, il talentuoso difensore del Feyenoord, potrebbe presto cambiare rotta e approdare in una destinazione sorpresa. Dopo aver riscosso l’interesse della Juve, i riflettori si spostano su un club misterioso, con le trattative che sembrano ormai ad un passo dalla conclusione. Manca solo l’ultimo tassello: un’intesa ufficiale tra le parti. Rimanete sintonizzati per scoprire quale sarà la nuova casa dello slovacco.

Hancko, niente Juve: destinazione a sorpresa per lo slovacco del Feyenoord seguito a lungo dai bianconeri nei mesi invernali. I dettagli. Come riferito da Fabrizio Romano, il Feyenoord si aspetta che Al-Nassr invii un'offerta ufficiale e sigli l'accordo per David Hancko nei prossimi giorni. Accordo già raggiunto con il difensore, ora manca solo l'intesa definitiva tra i due club. Il difensore slovacco, vicino ai bianconeri a gennaio, è sempre più lontano e – salvo sorprese – si trasferirà in Saudi Pro League.

