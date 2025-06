Hamilton e Leclerc che mazzata pietrificante | la sentenza lascia increduli

travolta da una serie di imprevisti e difficoltà che sembrano aver inghiottito ogni speranza di vittoria. La sentenza recente ha lasciato tutti increduli, alimentando un clima di incertezza e delusione tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo anni di attesa e di sogni, la Ferrari si trova ora a un bivio cruciale: riuscirà a risollevarsi e ritrovare la strada del successo? Il futuro è tutto da scrivere, ma il tempo stringe...

Sono giorni difficili in casa Ferrari e al momento si ha la sensazione che Leclerc e Hamilton non siano davvero in grado di competere. A inizio stagione tanti speravano che la Ferrari potesse competere per il titolo, un successo che ormai manca da troppo tempo. L’arrivo di Lewis Hamilton, unito alla fiducia a Charles Leclerc, faceva ben sperare e nessuno poteva immaginare invece un inizio di stagione del genere, la Ferrari è stata letteralmente abbattuta. Ansia Ferrari, cosi è durissima (Lapresse) Rompipallone Tanti pensavano che la Rossa partisse dietro solo alla McLaren, favoritissima in questa fase della stagione, e invece le cose sembrano essere purtroppo ben diverse. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Hamilton e Leclerc, che mazzata pietrificante: la sentenza lascia increduli

