Hamas 16 vittime nei raid israeliani oggi a Gaza

Le tensioni tra Israele e Gaza continuano a scuotere la regione, con un bilancio drammatico di 16 vittime palestinesi a causa dei raid israeliani odierni. Le autoritĂ sanitarie locali di Gaza segnalano perdite nelle aree di Jabalia, Tuffah e Khan Younis, evidenziando il fragile equilibrio tra sicurezza e sofferenza umana. In un contesto giĂ complesso, questa escalation rischia di aggravare ulteriormente una crisi umanitaria ormai insostenibile.

Le autoritĂ sanitarie locali di Gaza, controllata da Hamas, dichiarano oggi sedici palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nella Striscia. Le autoritĂ sanitarie affermano che gli attacchi hanno ucciso persone nelle zone di Jabalia, Tuffah e Khan Younis a Gaza. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas, 16 vittime nei raid israeliani oggi a Gaza

In questa notizia si parla di: Gaza Hamas Vittime Raid

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di alcune aree del nord della Striscia di Gaza a seguito di un attacco imminente contro Hamas.

Gaza, Witkoff smentisce che Hamas abbia accettato la proposta di accordo. Raid su scuola, 18 bambini tra le 36 vittime https://ilsole24ore.com/art/gaza-attacco-aereo-israeliano-una-scuola-almeno-30-vittime-AHRNqlw?utm_term=Autofeed&utm_medium=TW Partecipa alla discussione

Hamas,12 morti in un raid su una tenda di rifugiati a Gaza. A Khan Younis anche donne e bimbi. Altri 4 morti nella Striscia http://ow.ly/ub0x106aXGY | #ANSAmed #ANSA Partecipa alla discussione

Gaza, Israele recupera i corpi di 2 ostaggi. Raid dell’Idf su un ospedale: 4 morti. Netanyahu: “Avanti finché non riporteremo tutti a casa” - Si tratta dei coniugi Gadi Haggai e Judih Weinstein che si presume siano stati uccisi nel corso dell'attacco del 7 ottobre ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta - Le notizie di venerdì 6 giugno sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Dall'inizio del conflitto a Gaza, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, le vittime palestinesi stimate sono tra le ... Come scrive corriere.it

Nuovo raid su Gaza, colpito l'ospedale Al-Ahli: 4 morti - Il bilancio è come sempre provvisorio e di fonte palestinese: sono più di 20 le vittime tra Gaza city, Kan Younis e Deir el Balah. Un drone israeliano ha colpito l'ospedale Al-Ahli nel nord della Stri ... Lo riporta tg.la7.it

Raid di Israele nella notte contro 200 obiettivi a Gaza