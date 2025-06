Haliburton allo scadere! È rimonta folle in Gara-1 | Indiana piega Oklahoma City 110-111

Prima sfida delle Finals coi Pacers sempre sotto fino all'ultimo canestro. Thunder avanti anche +11. Poi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Haliburton allo scadere! È rimonta folle in Gara-1: Indiana piega Oklahoma City 110-111

In questa notizia si parla di: Haliburton Scadere Rimonta Folle

NBA Finals 2025, Haliburton fa impazzire Indiana in gara-1. Rimonta folle e canestro allo scadere - la maggior parte della partita, ma sono stati traditi dall'ultimo istante. Tyrese Haliburton, con la sua classe e freddezza, ha scritto una pagina memorabile di questa stagione NBA, lasciando il pubblico senza fiato e i tifosi di Indiana in estasi.

NBA Finals 2025, Haliburton fa impazzire Indiana in gara-1. Rimonta folle e canestro allo scadere - Ancora lui, ancora una volta Tyrese Haliburton. Dopo una serie di miracoli finora ai playoff, il numero zero di Indiana apre le NBA Finals con il botto e ... Come scrive oasport.it

NBA, Indiana Pacers squadra del destino: terza rimonta folle negli stessi playoff - A suggellare la rimonta ... di Tyrese Haliburton, che ha avuto solo la sfortuna di pestare la linea da tre su una conclusione che avrebbe potuto dare la vittoria ai suoi già allo scadere dei ... Da sport.sky.it

Haliburton beffa i Knicks: Indiana vince in rimonta all’overtime - Sembrava fatta per New York, ma la prima finale di Conference dal 2000 finisce in un incubo. I Knicks, avanti di 14 punti a meno di tre minuti dalla fine, crollano contro i Pacers 138-135 all’overtime ... Come scrive informazione.it

15-Point Comeback in 2 Minutes?! Pacers CRAZY Finish!