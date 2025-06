Ha provato a salvare il cane dell’ex fidanzato dalla furia del treno ma è stata colpita in pieno | la tragica morte di Alicia Leonardi

Una scena apparentemente ordinaria si è trasformata in una tragedia che scuote i cuori: Alicia Leonardi, 42 anni, ha perso la vita nel tentativo di salvare un cane lungo i binari del New Hampshire. La sua generosità e coraggio, purtroppo, si sono conclusi in modo drammatico. Un gesto nobile che ci ricorda quanto il valore umano possa essere sconvolto da eventi imprevedibili, lasciando un vuoto incolmabile.

Una passeggiata lungo i binari si è trasformata in tragedia per Alicia Leonardi, 42 anni, travolta e uccisa da un treno Amtrak mentre cercava di salvare un cane. Lunedì 2 giugno, le squadre di emergenza sono intervenute nei pressi del cavalcavia di Newfields Road, nel New Hampshire, dopo l’allarme lanciato dai funzionari ferroviari. Secondo la ricostruzione fornita dal dipartimento di polizia di Exeter, Leonardi si trovava con l’ex compagno e il cane. Stavano passeggiando nella prossimità dei binari quando il treno si è avvicinato da dietro una curva. “La coppia ha tentato di far scendere il cane dai binari e, di conseguenza, entrambi sono stati investiti”, si legge nella nota ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha provato a salvare il cane dell’ex fidanzato dalla furia del treno, ma è stata colpita in pieno”: la tragica morte di Alicia Leonardi

