Ha mentito e non prova dolore Fermato il killer della donna che si è lanciata del vuoto per sfuggire al rogo

Un dramma oscuro si dipana tra menzogne e verità nascoste: Michael Pereira, arrestato a Milano, avrebbe manipolato la propria versione dei fatti, mentre il suo coinvolgimento nel tentativo di sfuggire alle fiamme e fermare il killer della donna che si è lanciata nel vuoto solleva nuovi interrogativi sulla giustizia e la verità. Le indagini continuano, ma la domanda resta: quale sarà davvero la verità dietro questo inquietante caso?

Michael Pereira, fermato ieri dalla procura di Milano, avrebbe aggiustato mano a mano "la sua versione" con "menzogne".

"Ha mentito e non prova dolore". Fermato il killer della donna che si è lanciata del vuoto per sfuggire al rogo - Non ha "manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza" e ha aggiustato ... L'imbianchino connazionale di 45 anni, fermato per l'omicidio, aveva litigato animatamente con la vittima. A ... Come scrive ilgiornale.it

