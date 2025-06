Gussago | Festa dell' Oratorio

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Gussago! Dall’5 all’8 giugno, l’Oratorio apre le sue porte per la Festa dell’Oratorio, un evento dedicato alla comunità con musica, giochi, preghiere e momenti di convivialità che uniscono grandi e piccini. Le danze di venerdì 6 giugno segnano l’inizio di quattro giorni ricchi di sorrisi e condivisione: non mancare, perché questa festa è un’occasione unica per rafforzare i legami e creare ricordi preziosi.

Dal 5 all'8 giugno l'Oratorio di Gussago apre le sue porte alla comunità per la tradizionale Festa dell'Oratorio: quattro giorni di incontro, preghiera, giochi, spettacoli e momenti conviviali pensati per tutte le età. Le danze aprono venerdì 6 giugno, dopo la preghiera comunitaria del giovedì.

Festa dell'Oratorio - Giugno 2015 | #OratorioGussago