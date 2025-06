Guida TV Sky Cinema e NOW | Safe House - Nessuno è al sicuro Venerdi 6 Giugno 2025

Se sei alla ricerca di una serata all'insegna del grande cinema, venerdì 6 giugno 2025 è l'occasione perfetta. I canali Sky Cinema e NOW Streaming propongono un ricco palinsesto che spazia tra dramma, azione, thriller e molto altro, per soddisfare ogni gusto. Tra i titoli in prima visione, non perdere "Safe House – Nessuno è al sicuro" alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno HD, un avvincente spy thriller con Denzel Washington.

Venerdi 6 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) l'azione regna sovrana con Safe House – Nessuno è al sicuro, spy thriller con Denzel Washington.

