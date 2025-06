Guida agli eventi del weekend 6 – 8 giugno

Pronti a vivere un weekend ricco di emozioni e scoperture? Dall'arte contemporanea alle fiere enogastronomiche, il calendario tra il 6 e l'8 giugno offre eventi per tutti i gusti: dal suggestivo «Baleno Festival» alla mostra di Cattelan, senza dimenticare «Mura in fermento» e le delizie di «Profumi di Collina». Ecco i nostri consigli imperdibili per sfruttare al massimo questo fine settimana all'insegna della cultura e del divertimento!

Da «Baleno Festival» a «Uno sguardo al presente», dalla mostra di Cattelan alla GAMeC a «Mura in fermento», passando per «Profumi di Collina» e la «Mangialonga». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana.

Il 10 giugno a Roma gli #StatiGeneraliCommercialisti2025 organizzati da @CndcecConsiglio presieduto da @elbano_de Nuccio. Edizione dedicata ai Commercialisti: una guida strategica per le sfide del Paese http://eventi.commercialisti.it Partecipa alla discussione

