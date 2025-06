Guerra Ucraina | Kiev sotto attacco nella notte almeno 4 morti e 20 feriti Famiglia sterminata a Pryluky

La notte di sangue a Kiev e Pryluky scuote l’Ucraina, con attacchi devastanti che hanno causato vittime innocenti e blackout diffusi. Tra la guerra sul campo e le tensioni diplomatiche, il conflitto si fa sempre più complesso e inquietante. Cosa succederà ora? Rimanete con noi, perché la verità su questa crisi non può essere ignorata.

Nella notte Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili: almeno 4 morti, 20 feriti e blackout in diversi quartieri. A Pryluky, nella regione di Chernihiv, un drone ha ucciso la famiglia del capo dei vigili del fuoco colpendo la loro abitazione. Missili a Odessa. Ed è scontro diplomatico sulla guerra in corso tra Trump e Merz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Guerra Kiev Attacco Notte

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Stanotte un nuovo massiccio attacco russo sull'#Ucraina, "il più pesante attacco dall'inizio della guerra” secondo il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko. Il bilancio è di almeno 12 morti e 60 feriti in 13 regioni, tra cui quelle di Kiev, Khmelnytsky e Mykolai Partecipa alla discussione

Zelensky sorprende Putin e porta la guerra in Russia con un triplice attacco. Lo zar furioso minaccia rappresaglie e tuona: "Il regime di Kiev è ormai un'organizzazione terroristica" Partecipa alla discussione

Guerra Ucraina, attacco a Kiev con droni russi Shahed: 4 morti e 20 feriti - Guerra Ucraina. Kiev è sotto attacco da parte di droni russi «Shahed», le forze di difesa aerea sono in azione. Lo riferisce l'Aeronautica militare ucraina su ... Secondo ilgazzettino.it

Guerra Ucraina: Kiev sotto attacco nella notte, almeno 4 morti e 20 feriti. Famiglia sterminata a Pryluky - Nella notte Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili: almeno 4 morti, 20 feriti e blackout in diversi quartieri ... Lo riporta fanpage.it

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco di droni russi Shahed: 4 morti. Esplosioni nella Capitale - Guerra Ucraina. Kiev è sotto attacco da parte di droni russi «Shahed», le forze di difesa aerea sono in azione. Lo riferisce l'Aeronautica militare ucraina su ... Da ilmattino.it

Ondata di attacchi nella notte su Kiev e Odessa