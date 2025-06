Guerra Trump-Musk oggi è attesa la telefonata della tregua Casa Bianca | Episodio spiacevole

In un contesto di tensioni e imprevisti, oggi potrebbe finalmente arrivare un momento di pace tra Donald Trump ed Elon Musk. La Casa Bianca si prepara a una telefonata che potrebbe mettere fine allo scontro aperto, segnando un passo importante verso la riconciliazione tra due figure chiave del panorama statunitense. Resta da vedere se questo episodio spiacevole si trasformerà in un’opportunità di dialogo e collaborazione, o se i dissidi continueranno a lasciare il segno.

Washington, 6 giugno 2025 – Oggi potrebbe essere il giorno della tregua tra Donald Trump ed Elon Musk. La Casa Bianca starebbe programmando una telefonata con l’ex consigliere speciale per riconciliare il rapporto tra i due, secondo quanto riportato dal sito web Politico. Uno spiraglio dopo lo scontro aperto tra il presidente Usa e il suo ex braccio destro, iniziato con una critica pubblica alla legge fiscale voluta da Trump, definenita da Musk un " abominio disgustoso " perché aumenta il deficit pubblico. E da qual momento l’asticella si è alzata ed è iniziato il fuoco incrociato. Elon ha accusato l’ex alleato di essere nei file di Epstein e ha chiesto pubblicamente l’impeachment. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Trump-Musk, oggi è attesa la telefonata della tregua. Casa Bianca: “Episodio spiacevole”

In questa notizia si parla di: Trump Musk Telefonata Tregua

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Guerra Trump-Musk, oggi è attesa la telefonata della tregua. Casa Bianca: “Episodio spiacevole” - Vola il sondaggio lanciato da Elon su X: l’81% dice sì al nuovo partito. La difesa Epstein: “Non aveva informazioni contro il presidente”. Vance: “Orgoglioso di essere al suo fianco” ... Lo riporta msn.com

Trump e Musk, volano gli stracci. Sui dazi telefonata Donald-Xi - Volano i big and beautiful stracci tra Musk e Trump, con Elon che si chiede se non sia l’ora di fondare un nuovo partito e accusa Donald di non aver mai desecretato i file su Jeffrey Epstein, il finan ... Come scrive msn.com

Prove di pace Trump-Xi, presto l'incontro sui dazi. Telefonata e inviti tra i due: ma resta la linea rossa su Taiwan - Riparte il disgelo tra Usa e Cina, mentre il cancelliere tedesco Friederich Merz, alla sua prima visita alla Casa Bianca, supera con successo la prova del fuoco dello Studio Ovale nonostante le diverg ... Secondo msn.com

Donald Trump im Dialog mit Elon Musk | DER SPIEGEL