Guardia di finanza in campo | controlli a tappeto sui distributori di carburante nel Comasco

Con l’arrivo della stagione estiva, la guardia di finanza di Como ha rafforzato i controlli sui distributori di carburante, puntando a garantire trasparenza e tutela dei consumatori. Dodici impianti sono stati sottoposti a verifiche rigorose per prevenire pratiche scorrette e truffe, assicurando un mercato più sicuro e affidabile per tutti. Un impegno importante che dimostra come la sicurezza dei cittadini rimanga una priorità assoluta.

