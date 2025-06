Guai per Angelo Duro | per lui accusa di aver evaso l’Irpef

Guai per Angelo Duro: l’ironia lascia spazio alla polemica. Secondo Repubblica, il comico è accusato di aver evaso 150 mila euro di Irpef nel 2023, scegliendo stratagemmi fiscali discutibili. La vicenda svela un lato inedito di un o’ personaggio noto per la sua schiettezza, che ora si trova sotto i riflettori per questioni legali. La domanda che aleggia è: come influirà questa vicenda sulla sua carriera?

Si parla di 150 mila euro. Guai in vista per il comico Angela Duro. Stando a Repubblica, è infatti accusato di aver evaso l'Irpef per 150 mila euro nel 2023. L'accusa arriva dopo una serie di controlli effettuati dalla procura. Secondo quanto emerge, Duro avrebbe iniziato aprendo una partita Iva con regime forfettario, dopo aver raggiunto la cifra massima di guadagni non sarebbe passato a un regime ordinario. Il comico avrebbe preferito creare una società attraverso la quale incassava i compensi. A quel punto Duro ha iniziato a pagare l'Ires e non l'Irpef con la nuova società che avrebbe ridotto il peso fiscale.

