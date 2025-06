gruppo meta system posti di lavoro salvi

Il futuro di Meta System è finalmente rassicurato: il Tribunale di Bologna ha ufficialmente aggiudicato l’azienda al Fondo Certina, garantendo la salvaguardia di oltre 500 posti di lavoro. Dopo un'asta chiusa con successo, questa soluzione rappresenta una boccata d’ossigeno per il settore e per tutti i dipendenti coinvolti. La rinascita di Meta System apre nuove prospettive, consolidando il suo ruolo nel panorama industriale italiano.

Il salvataggio del Gruppo Meta System si è concluso con la decisione dell’aggiudicazione dell’azienda al Fondo Certina da parte del Tribunale di Bologna. Ieri, il Fondo Certina ha depositato una proposta di acquisto all’asta indetta dal Tribunale, quale unica azienda a partecipare al bando. Lo hanno reso noto i metalmeccanici di Cgil Cisl Uil in una nota congiunta: "Per gli oltre 500 addetti dell’azienda reggiana, che ha diversi impianti nel comune di Reggio Emilia e uno a Mornago in provincia di Varese, sarà garantito il passaggio alla nuova azienda per tutte e tutti, grazie all’accordo sindacale stipulato da Fim Fiom Uilm". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it