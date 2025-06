grumo nevano tentano colpo della vita ma dal blindato delle poste portano via solo 800 euro

Una rapina audace a Grumo Nevano si trasforma in un colpo inaspettato, con i malviventi che speravano di impossessarsi di un ingente bottino ma si sono accontentati di soli 800 euro. La scena, avvolta nel mistero e nella tensione, ha lasciato la comunità incredula. Ma cosa è davvero successo? Il tentativo di furto si conclude con un risultato sorprendente, lasciando aperti molti interrogativi su questa vicenda.

Rapina nella mattinata di oggi presso l’ufficio postale di via Principe di Piemonte a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Come anticipa Il Mattino, tre uomini armati di fucili e pistole, con il volto coperto da maschere in gommapiuma, hanno preso di mira un portavalori della società Mondialpol, intervenendo durante la consegna dei contanti destinati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it