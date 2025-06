Grottaminarda in arrivo finanziamenti per il Castello d' Aquino

Grottaminarda si prepara a un importante passo avanti: il Castello d’Aquino sarà protagonista di un innovativo piano di valorizzazione. Con circa 15mila euro provenienti dalla Regione Campania, il Museo “Filippo Buonopane” rafforza il suo ruolo culturale, rendendo la struttura più sicura e accessibile. Un investimento che promette di arricchire il patrimonio locale, attirando visitatori e valorizzando le radici storiche del territorio. La rinascita del castello è ormai alle porte.

Il Museo “Filippo Buonopane” aggiudicatario di un nuovo finanziamento mirato a rendere ulteriormente sicura e fruibile l’intera struttura. Circa 15mila euro dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo - nell'ambito dell’Avviso pubblico per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Grottaminarda, in arrivo finanziamenti per il Castello d'Aquino

In questa notizia si parla di: Grottaminarda Arrivo Finanziamenti Castello

In arrivo 1,3 milioni per il Castello di Drena - Sono in arrivo 1.330.000 euro ... della cinta esterna del Castello di Drena, in Trentino. La Giunta provinciale - si apprende - ha concesso il finanziamento che era stato già assegnato nell ... Segnala ansa.it