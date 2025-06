Grotta Perfetta torna dalle vacanze e trova l' appartamento saccheggiato | furto da 150 mila euro

Una vacanza da sogno si trasforma in un incubo: Grotta Perfetta torna a casa e scopre il suo appartamento saccheggiato, con un bottino di 150 mila euro. La banda di ladri ha sferrato un colpo studiato nei minimi dettagli, lasciando la vittima sotto choc. La polizia è subito intervenuta per indagare sull’accaduto e cercare di fare luce su questo furto ingente, ripristinando la sicurezza e la tranquillità del quartiere.

Colpo groppo a Roma dove una banda di ladri ha saccheggiato un appartamento in via Aristide Leonori a Grotta Perfetta. A dare l'allarme è stato il proprietario di casa che, tornato dalle vacenza, ha trovato l'abitazione a soqquadro. È stato lui a chiamare la polizia che si è messa al lavoro per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Grotta Perfetta, torna dalle vacanze e trova l'appartamento saccheggiato: furto da 150 mila euro

