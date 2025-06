Grilli il cibo del futuro? L’azienda Evolveat di Camerata Picena ci crede e ne alleva oltre 14 milioni l’anno

Evolveat di Camerata Picena sta rivoluzionando il modo in cui concepiamo il cibo, portando sulle nostre tavole un innovativo "superfood" sostenibile con il triplo delle proteine della carne. Con oltre 14 milioni di unità all'anno, questa start-up si distingue per il suo impegno nel futuro alimentare, unendo tecnologia e rispetto per l'ambiente. È davvero il cibo del futuro, e l'attesa di Bruxelles segna un passo importante verso una nuova era gastronomica.

Camerata Picena - Dal cibo per cani e gatti (pet food) a quello per umani. Ci è molto vicina l'azienda Evolveat di Camerata Picena che attende il via libera definitivo da Bruxelles per commercializzare il suo "superfood" sostenibile, con il triplo delle proteine della carne. La start-up, nata nel.

