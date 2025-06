Grifo nuova proposta per Angella Collaboratore nel ’team’ di Meluso

Manca meno di un mese alla ripresa dei lavori e il Perugia si prepara a rinforzare il proprio team. Mauro Meluso, il diesse, sta mettendo a punto una strategia per colmare le lacune e sistemare le questioni pendenti, tra cui le posizioni dei calciatori non più in linea con i piani futuri, con l'obiettivo di riequilibrare l’età della rosa. Una nuova proposta per Angella potrebbe rappresentare la svolta che cerca il club.

Manca poco più di un mese alla ripresa della preparazione e il Perugia getta le basi. Il diesse Mauro Meluso è al lavoro per colmare le lacune più evidenti e anche per sistemare le questioni pendenti. Per questioni pendenti si intendono le posizioni dei calciatori che non rientrano nei piani per la prossima stagione, perchè la società vuol provare a riequilibrare l'età della rosa che nel campionato passato contava calciatori molto giovani e altri "troppo" adulti. Si va a caccia della mezza età calcistica. Nel mirino del direttore biancorosso sono quindi finiti tre calciatori classe '89 che hanno ancora un anno di contratto: il capitano Gabriele Angella, il centrocampista Paolo Bartolomei e l'esterno Francesco Lisi.

