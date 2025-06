Greta Thunberg a bordo della Madleen verso Gaza | missione umanitaria tra speranze e tensioni

Greta Thunberg, nota per il suo impegno ambientale e sociale, si unisce alla grande sfida della Madleen, nave simbolo di speranza e solidarietà. La missione umanitaria verso Gaza, tra speranze e tensioni, rappresenta un gesto coraggioso contro il blocco navale. Con il collettivo Freedom Flotilla Coalition, questa iniziativa si fa portatrice di un messaggio forte: l’umanità non deve rimanere indifferente di fronte alle sofferenze della popolazione locale. Resta con noi per seguire questa straordinaria avventura.

Una barca per sfidare il blocco navale e portare aiuti. La Madleen, un'imbarcazione con bandiera britannica, è diretta verso la Striscia di Gaza con l'obiettivo di rompere il blocco navale imposto da Israele e consegnare aiuti umanitari alla popolazione locale. A guidare questa nuova missione è il collettivo internazionale Freedom Flotilla Coalition. A bordo ci sono figure di rilievo mondiale: Greta Thunberg, nota attivista per il clima,. Liam Cunningham, attore celebre per il suo ruolo in Il Trono di Spade,. Rima Hassan, eurodeputata francese di La France Insoumise.. L'equipaggio è composto in totale da dodici persone.

