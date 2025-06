Grealish in Serie A | arriva per soli 47 milioni

Il futuro di Jack Grealish in Italia si fa sempre più concreto: il suo trasferimento potrebbe avvenire a un prezzo sorprendentemente vantaggioso di soli 47 milioni. Dopo le complicazioni al Manchester City, l’inglese si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella nostra Serie A, aprendo le porte a un’avventura che promette spettacolo e talento. È il momento di scoprire come questa trattativa prenderà forma e quale impatto avrà sul nostro campionato.

Il futuro dell'inglese è sempre più lontano dal Manchester City e per lui potrebbero aprirsi le porte del nostro campionato con uno sconto L'avventura di Jack Grealish al Manchester City è praticamente terminata. L'inglese non farà parte della rosa di Guardiola la prossima stagione. Tante le difficoltà del britannico e la decisione del tecnico spagnolo di non confermarlo in squadra. Una rottura che lo potrebbe portare finalmente in Serie A. Su di lui da tempo ci sono molte squadre, ma ora sembrano le condizioni per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

