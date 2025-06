Grandinata record in Italia una regione in ginocchio | danni enormi

Una storica grandinata record ha colpito l’Italia, devastando una regione già in ginocchio e lasciando dietro di sé danni ingenti. Un pomeriggio di maltempo estremo ha portato una supercella temporalesca con grandine di dimensioni eccezionali, causando danni su campi, auto e infrastrutture. La violenza di questo evento si distingue come uno dei più intensi mai registrati nel paese, evidenziando la forza implacabile della natura e le sfide che ancora ci attendono.

Un pomeriggio di maltempo estremo ha colpito la regione italiana nella giornata di ieri, giovedì 5 giugno 2025, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Una supercella temporalesca, con raffiche di vento e grandine di dimensioni eccezionali, ha devastato diverse zone. I danni più ingenti si registrano su campi agricoli, automobili e infrastrutture ferroviarie. Leggi anche: Lutto nello spettacolo italiano, ci lascia per sempre un mito Grandinata record in Veneto, chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis. L’ondata di maltempo si è scatenata nel pomeriggio, a partire dalla zona tra Rosà e Cassola nel Bassanese, per poi attraversare gran parte della Marca trevigiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it