grande ricerca sul tema dell arte

Un’immensa passione per l’arte e la cultura, che da sempre anima la Fondazione Crc, si riflette nel suo sostegno ai giovani talenti e alle iniziative che promuovono l’espressione creativa. In questa grande ricerca artistica, il coinvolgimento di studenti e insegnanti testimonia come l’arte possa essere un ponte tra passato e futuro, unendo comunità e ispirando nuove generazioni a esprimere il proprio talento. La Fondazione Crc crede fermamente nel potere trasformativo dell’arte, e questa partecipazione ne è la prova concreta.

Anche il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi (nella foto), si congratula con studenti e insegnanti che hanno partecipato al concorso. Da sempre al fianco della cultura e del mondo dell'arte la Fondazione Crc è una casa che ospita nelle stanze di Palazzo Binelli artisti, scrittori, presentazioni, convegni e avvenimenti. Anche stavolta la Fondazione ha partecipato con convinzione al nostro concorso riconoscendone la validità formativa e didattica. I bambini premiati dalla Fondazione sono stati quelli della IV San Filippo Neri, che hanno presentato un elaborato sul museo 'Gigi Guadagnucci', la scuola Tifoni di Zeri.

