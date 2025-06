Il Campionato di giornalismo rappresenta un potente strumento di educazione civica, stimolando giovani talenti a conoscere, approfondire e assumersi responsabilità nel mondo dell’informazione. Con grande entusiasmo, Banca si distingue ancora una volta come sostenitore di questa iniziativa, convinta dell’importanza di formare cittadini consapevoli e responsabili. Andrea Pacifici, Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno, ha dichiarato che questa esperienza continuerà a crescere, rafforzando il suo ruolo fondamentale nella formazione delle future generazioni.

“Il Campionato di giornalismo è uno straordinario strumento di educazione alla cittadinanza, alla conoscenza ed alla responsabilità e come Banca siamo orgogliosi di sostenere con convinzione ed entusiasmo questa iniziativa della Nazione“. Lo ha detto Andrea Pacifici (nella foto), Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno, presieduto da Sergio Ceccuzzi, a conclusione di una edizione 2024-2025 del campionato che ha visto susseguirsi ‘articoli e pagine sempre di grande interesse, attualità e utilità, di temi locali e nazionali’ come ha chiosato Pacifici. Proprio per la straordinaria originalità e valenza del progetto le Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, e comprendenti oltre alla Capogruppo anche Banca di Imola e tre società di prodotti e servizi, hanno sempre sostenuto assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna l’iniziativa, fin dalle sue primissime edizioni, nate tra l’altro proprio in Toscana e poi estese alle altre aree diffusionali del Gruppo editoriale Monrif. 🔗 Leggi su Quotidiano.net