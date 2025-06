Grande Fratello l' ex di Helena Prestes allude a un legame intimo | Javier lo sapeva

Il gossip infiamma il mondo dello spettacolo: tra insinuazioni, retroscena e dichiarazioni, il triangolo tra Javier Martinez, Helena Prestes e Carlo Motta tiene tutti col fiato sospeso. Mentre Javier sceglie il silenzio, è proprio l’ex di Helena a gettare nuova luce sulla vicenda, alimentando il mistero e le speculazioni. La verità sembra sempre più sfuggente… e il pubblico aspetta con ansia di scoprire cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

Il mistero sul presunto ritorno di fiamma tra la modella brasiliana e il suo ex riaccende il gossip, mentre Javier per il momento tace. Il gossip attorno al presunto triangolo tra Javier Martinez, Helena Prestes e Carlo Motta continua a far discutere, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Motta in un'intervista a Fanpage. Mentre l'ex concorrente del Grande Fratello continua a mantenere il riserbo, è proprio il suo ex compagno a gettare ulteriore benzina sul fuoco, confermando diversi dettagli che potrebbero far vacillare la fiducia di Javier. Cosa è successo dopo il Grande Fratello? Carlo Motta ha spiegato di essere stato in contatto con Helena Prestes subito dopo la sua uscita dalla Casa: "Mi hanno chiesto tante volte di vederci prima che iniziasse la .