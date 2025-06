Grande Fratello Iago Garcia racconta la storia con Amanda Lecciso | amore senza copioni

Nel mondo del Grande Fratello, tra gossip e drammi, spunta una storia inattesa: Iago Garcia e Amanda Lecciso. Mentre molte coppie si dissolvono sotto i riflettori, questa relazione fuori dalla Casa sembra consolidarsi con autenticità e passione. Scopriamo insieme come un amore senza copioni stia scrivendo il suo capitolo, lontano dagli occhi indiscreti, ma più vivo che mai.

Tra chiacchierate infinite e una connessione crescente, l'attore spagnolo smentisce le accuse di finzione e svela i retroscena della relazione nata fuori dalla Casa. Mentre le coppie nate nella Casa del Grande Fratello si sfaldano una dopo l'altra, c'è chi - lontano dai riflettori - sembra costruire qualcosa di autentico. È il caso di Iago Garcia e Amanda Lecciso, la cui relazione, seppur inizialmente travagliata, procede oggi a gonfie vele. Certo, non sono mancate le critiche: secondo alcuni, la coppia starebbe fingendo di frequentarsi solo per ottenere visibilità, copertine e interviste. Ma a smorzare il chiacchiericcio ci ha pensato lo stesso Iago, che sulle pagine di Nuovo Tv ha raccontato in modo sincero e articolato come si è sviluppata la storia con Amanda, la .

