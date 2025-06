Grande Fratello ex amatissima gieffina svela | È un reality in cui non puoi avere scheletri nell’armadio perché

Rosalinda Cannavò, ex amatissima concorrente del Grande Fratello e oggi influencer di successo, si apre come poche: nel podcast 1% Donne rivela perché il reality non ammette scheletri nell'armadio. Con sincerità e coraggio, l’attrice svela i retroscena della sua turbolenta esperienza e condivide il rapporto speciale con la figlia Camilla, dimostrando che la trasparenza può essere la vera forza nel mondo dello spettacolo.

Ospite del podcast 1% Donne, l'attrice e influencer Rosalinda Cannavò ha ricordato la sua turbolenta esperienza nella Casa del Grande Fratello e parlato del rapporto con la figlia Camilla. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, ex amatissima gieffina svela: "È un reality in cui non puoi avere scheletri nell’armadio perché..."

In questa notizia si parla di: Fratello Amatissima Gieffina Svela

Grande Fratello, ex amatissima gieffina svela: "È un reality in cui non puoi avere scheletri nell’armadio perché..." - Ospite del podcast 1% donne, l'attrice Rosalinda Cannavò ha ricordato la sua turbolenta esperienza nella Casa del Grande Fratello e parlato per la prima volta del rapporto con la figlia Camilla. Scrive comingsoon.it

Grande Fratello, Chiara Cainelli vuota il sacco e svela tutta la verità sull'amicizia finita con Zeudi Di Palma - La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Chiara Cainelli, ha deciso di fare una diretta social e raccontare come stanno realmente le cose tra lei e Zeudi Di Palma: "Ora parlo io!". Come scrive msn.com

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello, la rivelazione dell’ex gieffina Letizia Petris - A darla è stata l'ex gieffina della scorsa edizione ... Letizia Petris svela quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Il tema del cachet è stato argomento di discussione anche nell ... Segnala fanpage.it

Shaila e Lorenzo tornano insieme L’ex gieffina svela “Ci siamo rivisti ecco cosa è successo!”