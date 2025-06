Grande festa a Cervia per il progetto ' Per un calcio integrato'

Una grande festa a Cervia ha celebrato con entusiasmo la conclusione della stagione 2024-2025 del progetto ‘Per un calcio integrato’, un’iniziativa che unisce sport, inclusione e comunità. Al Bagno Fantini, tra sorrisi e riconoscimenti, sono stati tracciati i successi raggiunti e le ambizioni per il futuro, consolidando l’impegno del Cavalluccio nel promuovere un calcio per tutti. L’idea, coltivata e costantemente…

Una grande festa al termine di una grande stagione. Pensando già al rilancio in via del prossimo campionato. Mercoledì pomeriggio il Bagno Fantini di Cervia ha ospitato l'appuntamento conclusivo della stagione 2024-2025 del progetto ' Per un calcio integrato ', fiore all'occhiello delle iniziative promosse dal Cavalluccio in questi mesi e ormai sempre più radicato sia nel territorio che tra gli sportivi. L'idea, coltivata e costantemente promossa dall'inesauribile Massimo Buratti, è quella di mandare in campo ragazzi diversamente abili chiamati ad allenarsi insieme a coetanei normodotati, anche col coinvolgimento del settore giovanile del Cesena.

