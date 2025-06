Graffiti che passione: un'esplorazione dell'artigianalità. Quando ero bambino a Monopoli, in Puglia, i graffiti mi affascinavano irresistibilmente: le lettere, i colori, l'energia di strada. Grazie a una formazione da graphic designer moderno e a un'anima da artigiano tradizionale, ho trasformato questa passione in un’arte autentica e personale. Mi chiamo Lillo Loris, o meglio, al contrario. E la mia storia è un viaggio tra creatività e radici, che continua a sorprendermi.

"Quando ero piccolo, a Monopoli, in Puglia, provavo grande interesse per i graffiti: ho sempre avuto una grande passione per le lettere, che poi, grazie a una formazione da graphic designer moderno e un’anima da artigiano tradizionale, è diventata il comune denominatore della mia esplorazione artistica". Si chiama Lillo Loris, anzi al contrario, (visto Loris è il nome), ha una formazione da graphic designer moderno, una spiccata anima da artigiano ed è un creativo specializzato in brand identity e lettering, con smalti e vera foglia d’oro. Un mestiere sempre più raro, che negli ultimi tempi è stato riscoperto e ha una grande richiesta di commesse da tutta Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net