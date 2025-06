Graduatorie di merito concorso PNRR1 quando sarà pubblicata l’integrazione con gli idonei fino al 30%? CHIARIMENTI

Sei in attesa di sapere quando sarà pubblicata l'integrazione delle graduatorie di merito del concorso PNRR1 con gli idonei fino al 30%? Il DL Scuola n. 45/2025 introduce importanti novità per le assunzioni dal 2025/26, con effetti anche sull'inclusione degli idonei. Scopriamo insieme le tempistiche e i chiarimenti ufficiali, per restare aggiornati su un processo fondamentale per il futuro della scuola italiana.

Il DL Scuola n. 452025, approvato in via definitiva lo scorso 4 giugno, presenta delle novità per le immissioni in ruolo a partire dall'anno 202526, e più significative dall'anno scolastico 202627. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Graduatorie Merito Concorso Pnrr1

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito [In aggiornamento] - Il concorso dirigenti scolastici 2023 entra nel vivo con la pubblicazione delle graduatorie di merito aggiornate.

Graduatorie concorsi docenti PNRR, ecco come funzionerà l’integrazione degli idonei https://scuolainforma.news/graduatorie-concorsi-docenti-pnrr-ecco-come-funzionera-lintegrazione-degli-idonei/… via @Scuolainforma Partecipa alla discussione

Vincitori e idonei del concorso PNRR1: quando saranno assunti? quanti? Come conseguire l’abilitazione - Vincitori e idonei del concorso PNRR1 bandito con DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria. Le prime assunzioni (20.000) sono state effettuate per l'a.s. 20 ... Da orizzontescuola.it

L’amarezza dei docenti vincitori del concorso PNRR1, la lettera - Scopri le ingiustizie che colpiscono i docenti vincitori del concorso PNRR1 e le conseguenze della loro esclusione. Scrive informazionescuola.it

Concorso docenti PNRR1: ritardi, ampliamento dei posti e “priorità” nelle assunzioni. Pillole di Question Time - Nel question time del 22 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata discussa una questione importante relativa allo stato di avanzamento del concorso ... Da orizzontescuola.it

Docenti idonei concorso Pnrr 2023: da vincitori a fantasmi, vogliamo dignità al merito - LA PROTESTA