Governo ceco sotto pressione per una maxi donazione in bitcoin da un trafficante di droga

Il governo ceco si trova al centro di un turbine di polemiche e dubbi etici, dopo che il ministro della Giustizia Pavel Blazek ha accettato criptovalute dal valore di 40 milioni di euro, provenienti da un trafficante di droga. Un episodio che mette in discussione l’integrità delle istituzioni e solleva interrogativi sulla trasparenza delle donazioni politiche. La questione, ancora irrisolta, rappresenta un campanello d’allarme per la politica europea e le sue regole di trasparenza.

Il governo ceco del premier Petr Fiala è alle prese con un gigantesco scandalo, legato a un’ingente donazione in bitcoin. Il ministro della Giustizia Pavel Blazek ha accettato in regalo criptovalute per un valore di un miliardo di corone (circa 40 milioni di euro ) che provenivano da un trafficante di droga. Blazek si è dimesso pochi giorni fa, ma gli interrogativi sull’origine del denaro persistono. Blazek ha peraltro affermato di non vedere nulla di sbagliato nell’ avere accettato il regalo, poichĂ©, secondo lui, non vi erano prove che provenisse da attivitĂ illegali. Il premier ha detto di credere alla buona fede dell’ex ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Governo ceco sotto pressione per una maxi donazione in bitcoin da un trafficante di droga

