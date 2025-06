Google lancia Portraits una nuova app IA sperimentale

Google sorprende ancora: lancia Portraits, un'inedita app IA sperimentale sviluppata dal team di Google Labs. Questa innovativa applicazione promette di rivoluzionare il modo in cui creiamo e condividiamo ritratti digitali, offrendo funzionalità avanzate e innovative. In questo articolo, scopriremo tutti i dettagli su Portraits e le sue potenzialità , esplorando come questa tecnologia possa influenzare il futuro della fotografia digitale. preparatevi a entrare in un mondo di immagini sorprendenti e possibilità senza limiti.

Portraits è un'applicazione ancora in fase sperimentale, realizzata dal team di Google Labs.

