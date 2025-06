golf klm open funestato del mal tempo lagergren si prende la vetta provvisoria

Il KLM Open, il prestigioso torneo del DP World Tour che si sta disputando a Amsterdam, è stato recentemente funestato da condizioni meteorologiche avverse. Nonostante il maltempo e il vento, il talento svedese Joakim Lagergren ha saputo dominare il campo, salendo temporaneamente in vetta con un'ottima performance di -3 nella seconda giornata. Con una posizione di leadership a -8 sul totale, Lagergren si prepara ad affrontare le prossime sfide, puntando alla vittoria finale...

Dopo una seconda giornata all’insegna del vento, il Dp World Tour manda in rassegna un’altra giornata divertente. Al KLM Open, torneo che si sta disputando sui fairway del The International di Amsterdam, si porta in testa della classifica provvisoria lo svedese Joakim Lagergren, 33enne con una vittoria all’attivo sul tour maggiore. Lagergren ha girato in -3 ed è riuscito a balzare in testa alla classifica (-8 sul totale) prendendo ben 2 colpi sul portoghese Gouveia che si trova a -6 dopo un difficile +1 di giornata. Terza piazza per lo scozzese Connor Syme, ieri secondo, che chiude le 36 buche in -5 davanti al francese Pierre Pineau e al connazionale Richie Ramsay fermi a -4. 🔗 Leggi su Oasport.it