golf del solar e olesen appaiati al comando del canadian open dopo il primo round bene manassero

I golfisti del PGA Tour aprono un nuovo intenso fine settimana dando il via al Canadian Open (montepremi 9.4 milioni di dollari). L'antico evento nato nel lontano 1904 ed organizzato in coabitazione con Golf Canada dopo il primo round vede al comando il cileno Cristobal Del Solar ed il danese Thorbjorn Olesen. Entrambi chiudono la tornata d'apertura con lo score di -9 (61 colpi). I due battistrada guidano la classifica con una lunghezza di margine sull'americano Cameron Champ, seguito a -7 dal connazionale Jake Knapp. In quinta posizione con lo score di -6 troviamo gli statunitensi Trey Mullinax e Ricky Castillo, l'irlandese Shane Lowry ed il danese Rasmus Hojgaard.