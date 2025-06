Golden Gala | Gianmarco Tamberi e venti azzurri pronti a brillare

Il Golden Gala brilla sotto il cielo di Roma, con venti azzurri pronti a conquistare l’attenzione e il cuore degli appassionati. Tra loro, Gianmarco Tamberi, simbolo di rinascita e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo dopo la riabilitazione al ginocchio e il sogno olimpico di Tokyo. La sua avventura prosegue verso Los Angeles, con la speranza di confermarsi tra le stelle dell’atletica mondiale.

E' la sera del Golden Gala: venti azzurri in lizza e un pieno di stelle olimpiche. Una su tutte, Gianmarco Tamberi. Per l'oro di Tokyo nel salto in alto sarà l'esordio stagionale dopo tanti dubbi (se proseguire) e la riabilitazione al ginocchio. Alla fine andrà avanti fino a Los Angeles e 265 giorni dopo aver vinto la Diamond League 2024 farà il suo ritorno in pedana. "La sofferenza post Giochi non c'è più da quando Chiara mi ha dato la notizia di aspettare nostra figlia", racconta Gimbo con la proverbiale carica. Filippo Tortu tornerà a correre nei 100m dove ci saranno anche lo sprinter statunitense Trayvon Bromell, oltre a Fred Kerley (Usa) e al keniano Ferdinand Omanyala.

