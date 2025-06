Golden Gala atletica 2025 oggi | orari tv programma italiani in gara

Oggi, venerdì 6 giugno, lo Stadio Olimpico di Roma si trasformerà nel cuore pulsante dell’atletica mondiale con il Golden Gala 2025, quinta tappa della Diamond League. A partire dalle 19.15, spettatori e telespettatori avranno l’opportunità di assistere a spettacolari sfide tra le stelle del panorama internazionale, pronte a scrivere un’altra pagina di grande adrenalina e competizione. Non perdete questa notte di emozioni, in cui la gloria si deciderà sul filo dei millesimi!

Oggi venerdì 6 giugno (a partire dalle ore 19.15) va in scena il Golden Gala 2025, quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma, che torna a ospitare un evento di primissimo piano a un anno di distanza dagli Europei e che farà da palcoscenico a una sfilza di stelle di enorme caratura agonistica, determinata a lottare per la vittoria in una delle competizioni più apprezzate del calendario mondiale. LA DIRETTA LIVE DEL GOLDEN GALA DI ATLETICA DALLE 19.15 L'Italia potrà fare affidamento su diverse punte di diamante: Nadia Battocletti (impegnata sui 5000 metri dopo aver già ammaliato in avvio di stagione), Gianmarco Tamberi (il Campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 è atteso al debutto stagionale), Mattia Furlani (già pimpante nel salto in lungo da Campione del Mondo indoor), Leonardo Fabbri e Zane Weir (chiamati ad alzare l'asticella nel getto del peso), Filippo Tortu e Chituru Ali (particolarmente attesi sui 100 metri).