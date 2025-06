Golden Gala 2025 oggi in TV programma e orari delle finali | Tamberi Battocletti e gli italiani in gara

Oggi Roma si anima con il Golden Gala 2025, un evento imperdibile che segna il quinto appuntamento della Diamond League. Alla scena, campioni come Tamberi e Battocletti, pronti a stupire il pubblico con le loro performance straordinarie. Scopri orari, programma delle finali e tutti gli italiani in gara per vivere da vicino questa giornata di pura atletica di livello internazionale. Non perdere neanche un attimo di questa spettacolare manifestazione!

Oggi è la giornata del Golden Gala 2025. Si tratta del quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito internazionale itinerante di atletica all'Olimpico di Roma. Il programma con tutti gli italiani in gara: presente Tamberi e Battocletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Golden Gala Programma Tamberi

Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala - Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

Golden Gala 2025 oggi in TV, programma e orari delle finali: Tamberi, Battocletti e gli italiani in gara - Oggi è la giornata del Golden Gala 2025. Si tratta del quinto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito ... Si legge su fanpage.it

LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: effetti speciali a Roma, presenti Battocletti e Tamberi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2025 in ... oasport.it scrive

Golden Gala 2025 oggi: orari, tv, programma, italiani in gara - Oggi venerdì 6 giugno (a partire dalle ore 19.15) va in scena il Golden Gala 2025, quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale ... Segnala oasport.it