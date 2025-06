Golden Gala 2025 Nadia Battocletti | Gli occhi sono sono già su Los Angeles 2028 c’è tanto da lavorare

Nadia Battocletti, protagonista del Golden Gala 2025 a Roma, ha segnato un importante passo avanti migliorando il record italiano dei 5000 metri femminili con 14:23.15. Con la mente già rivolta ai Giochi di Los Angeles 2028, l’azzurra si impegna con passione e determinazione, consapevole che il percorso è lungo ma entusiasmante. Gli occhi della giovane campionessa brillano: il futuro promette grandi traguardi e sfide da vincere.

Nadia Battocletti ha limato oltre 8? al primato italiano dei 5000 metri femminili, abbassato da 14:31.64 a 14:23.15 in occasione della gara del Golden Gala 2025, in corso a Roma, chiusa al terzo posto. L’azzurra ha parlato al termine della prova ai microfoni di Rai 2 HD. Gli obiettivi dell’azzurra: “ Dopo le Olimpiadi del 2024 gli occhi sono ovviamente sono già su Los Angeles, c’è tanto da lavorare però mi sto divertendo molto, ho uno staff meraviglioso, la mia famiglia lo è ancor di più, e quindi sono felice che questo sia il mio lavoro “. L’ analisi della gara di Battocletti: “ Oggi è stata la gara che aspettavo da tanto tempo, ritornare sui 5000 dopo le Olimpiadi, dopo non so quanti mesi, non è semplice, ho fatto un paio di test prima di questo 5000 e mi sono divertita tanto, nonostante fosse comunque la mia specialità ordinaria, ma è giusto fare così, perché capisco anche fin dove spingermi e quanto spingere “. 🔗 Leggi su Oasport.it