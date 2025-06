Golden Gala 2025 in tv | il programma Gli orari esatti delle gare più attese

Il Golden Gala 2025 torna a Roma, portando sul palco internazionale il meglio dell'atletica leggera. Venerdì 6 giugno, dalle 21 alle 23, l'evento sarà visibile in diretta su Rai Due e online, offrendo agli appassionati un'emozionante serata di gare mozzafiato. Scopri il programma completo, gli orari delle discipline più attese e preparati a vivere un appuntamento imperdibile all'insegna dello sport e della passione. Non mancare!

Roma, 6 giugno 2025 - La Diamond League 2025 fa tappa a Roma in occasione dell'ormai consueto appuntamento del Golden Gala Pietro Mennea 2025, in programma venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 21. Orario e dove vedere il Golden Gala 2025 in tv e in streaming. L'evento, con una copertura televisiva dalle 21 alle 23, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Due: disponibile anche lo streaming gratuito sul portale RaiPlay. Golden Gala: Gianmarco Tamberi e venti azzurri pronti a brillare I protagonisti del Golden Gala 2025. Sono tante le stelle dell'atletica leggera, italiana e non, attese nella cornice dell' Olimpico per la 45esima edizione del meeting internazionale che dal 2010 appartiene alla Diamond League, il principale circuito mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golden Gala 2025 in tv: il programma. Gli orari esatti delle gare più attese

