Golden Gala 2025 a Roma | tutto su biglietti programma azzurri in gara e dove vedere le gare

Il Golden Gala 2025 a Roma si avvicina, pronto a infiammare l’Stadio Olimpico con emozioni e record. Venerdì 6 giugno, la capitale italiana si trasforma nel cuore pulsante dell’atletica mondiale, offrendo biglietti esclusivi, un programma ricco di sfide mozzafiato e la partecipazione degli azzurri. Scopri dove e come seguire questa grande festa sportiva, che promette di essere indimenticabile. L’Italia si prepara a conquistare il podio, e tu non puoi perdertelo!

Il grande spettacolo dell’atletica leggera è pronto a invadere lo Stadio Olimpico: venerdì 6 giugno 2025 Roma ospita il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Diamond League. L’evento, tra i più prestigiosi al mondo nel circuito internazionale, promette sfide emozionanti con un cast stellare tra atleti azzurri e leggende dell’atletica mondiale. L’Italia si presenta al via con 20 atleti, guidati dalle sue punte di diamante: Mattia Furlani (salto in lungo), bronzo Olimpico e campione mondiale indoor, duellerà con il greco Miltiadis Tentoglou, due volte oro Olimpico. Una rivalità che sta scrivendo la storia della disciplina. 🔗 Leggi su Funweek.it

? ! The countdown is almost over: Golden Gala lights up Rome tomorrow ? Venerdì 6 giugno ? Stadio Olimpico | Roma Tickets http://shorturl.at/3yyYK #DiamondLeague #RomeDL #AthleticsforaBetterWorld #RoadToTheFinal #G Partecipa alla discussione

Sarà spettacolo per l'Italia la tappa del Golden Gala di Roma di venerdì: presenti tutti i migliori saltatori in alto italiani (Tamberi, Sottile, Lando, Sioli), Tortu farà i 100m con Ali, ci saranno Battocletti, Simonelli, Furlani (vs Tentoglou), Fabbri Partecipa alla discussione

