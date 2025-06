Golden Gala 2025 a Roma il 6 giugno | programma orari dove vederlo

Il Golden Gala 2025 si avvicina, pronto a infiammare l’Olimpico di Roma venerdì 6 giugno alle ore 19.15. Un evento imperdibile che vedrà in scena 11 campioni olimpici, 15 della Diamond League e oltre 60 medagliati tra Giochi e Mondiali. Con 20 atleti italiani in pista, l’atmosfera sarà elettrizzante. Scopri il programma, gli orari e come seguire questa grande festa dell’atletica, perché è tutto pronto per un appuntamento da non perdere.

E’ tutto pronto per il Golden Gala 2025 in programma allo stadio Olimpico di Roma nella serata di venerdì 6 giugno con inizio alle ore 19.15. Sarà possibile vedere la quinta tappa della Diamond League in diretta tv in chiaro sulla Rai. I partecipanti. Tra i partecipanti ben 11 campioni olimpici, 15 campioni della Diamond League, oltre 60 medagliati tra Giochi e Mondiali. Saranno 20 gli atleti azzurri in pista e in pedana. Definita la progressione del salto in alto maschile, per la super sfida tra il campione olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi e l’oro di Parigi Hamish Kerr, insieme all’oro mondiale indoor Woo Sang-hyeok e all’azzurro Stefano Sottile: 2,12 – 2,16 – 2,20 – 2,23 – 2,26 – 2,28 e poi +2 cm. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Golden Gala 2025 a Roma il 6 giugno: programma, orari, dove vederlo

