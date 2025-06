gobetti volta eccellenza didattica abbandonata a se stessa

L’Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, un’eccellenza educativa nel cuore della provincia, rischia di essere dimenticato. Il consigliere metropolitano Francesco Casini (Territori al centro) denuncia lo stato di abbandono che mette a rischio il futuro di uno dei licei più importanti dell’area metropolitana, frequentato da quasi 1.700 studenti provenienti da tutta la regione. È urgente intervenire per ridare nuova vita a questa preziosa risorsa.

"Un’eccellenza didattica del territorio provinciale è abbandonata a se stessa". Il consigliere metropolitano Francesco Casini (Territori al centro) porta sui banchi della Metrocittà la necessità di riqualificare l’istituto superiore Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. "Parliamo di uno dei licei più importanti dell’area metropolitana, con quasi 1.700 studenti provenienti da tutta la provincia in particolare da Firenze, Chianti, Valdarno e Valdisieve – spiega Casini –. Grazie alla sua ampia offerta è un presidio fondamentale per il diritto allo studio e un motore di apertura internazionale. Eppure la scuola presenta da tempo criticità non più tollerabili". 🔗 Leggi su Lanazione.it