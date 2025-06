Gmagic World | musica benessere e ispirazione per una nuova era con Giulia Regain

Oggi è il momento di lasciarsi trasportare da un universo di musica, benessere e ispirazione. Con il suo nuovo singolo “Unicorn”, Giulia Regain inaugura ufficialmente Gmagic World, un progetto che promette di trasformare ogni giorno in un’esperienza di crescita e energia positiva. Scopri come questa artista innovativa apre le porte a una nuova era di creatività e benessere. Pronto a entrare nel mondo magico di Gmagic?

È online “Unicorn”, il singolo che apre ufficialmente il nuovo capitolo artistico di Giulia Regain, DJ, producer e artista dalla visione creativa e innovativa. Con questa prima uscita prende forma il Gmagic World, un progetto olistico e ispirazionale nato per guidare e motivare il pubblico in un viaggio di crescita, benessere ed energia positiva lungo tutto l’anno. Giulia Regain lancia “Unicorn” e apre le porte al mondo di Gmagic World. Oggi è una giornata speciale per chi ama la musica e la crescita interiore: è uscito “Unicorn”, il nuovo singolo firmato Giulia Regain. È disponibile online “Unicorn”, il brano che segna l’inizio del nuovo percorso audiovisivo di Giulia Regain, DJ, producer e artista dall’approccio visionario. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com