Glossier conquista anche la body care | sì alle body mist e al detergente corpo

Glossier conquista anche la body care, portando freschezza e innovazione nel mondo della bellezza. La sua nuova linea di body mist e detergenti corpo si rivolge alle generazioni più giovani, desiderose di sentirsi belle e sicure ogni giorno. Con un approccio minimalista e irresistibilmente moderno, il brand statunitense promette di rivoluzionare la cura del corpo, catturando l’attenzione di chi cerca qualità e stile in ogni dettaglio. Preparatevi a scoprire una nuova era di benessere e profumo.

Glossier si prepara a conquistare una nuova fetta del mercato beauty, e questa volta l’attenzione si sposta sul corpo. Il brand statunitense, amato soprattutto dalla Gen Z e dai millennial per il suo approccio essenziale e moderno alla bellezza, ha annunciato l’espansione della sua linea body care con una nuova collezione di prodotti profumati che promette di fare parlare di sé. Glossier punta al corpo: in arrivo body mist e nuovi prodotti profumati. A partire dal 17 giugno, sugli scaffali di Sephora debutteranno due body mist, un detergente corpo e una lozione idratante, portando una ventata di novità nella routine corpo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Glossier conquista anche la body care: sì alle body mist e al detergente corpo

In questa notizia si parla di: Body Glossier Corpo Care

Ciao brufoli e punti neri sul corpo: per eliminarli, bastano tre ingredienti “ordinari” - il resto sul corpo che ha, dunque, bisogno di una routine anti-imperfezioni e anti-età. Lo sa bene The Ordinary che il 6 agosto lancerà tre prodotti body care per un trattamento completo dalla ... Segnala amica.it

Body neutrality: oltre la body positivity, verso un rapporto più sano con il corpo - C’è stato un tempo in cui ci dicevano di amare ogni parte del nostro corpo, anche quelle che non ci piacciono. Il movimento body positivity ha fatto un lavoro enorme: ha aperto spazi ... gazzetta.it scrive

Allenamento total body corpo libero: cos’è e perché provarlo - Sempre più gettonato, l’allenamento total body è ideale per l’estate, non solo perché si può fare in posti diversi dalla palestra ma anche perché la versione a corpo libero lo rende flessibile e ... Scrive iconmagazine.it