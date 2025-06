Gliel’ha dato ed è scoppiata a piangere Jannik Sinner il regalo alla piccola tifosa | lacrime

L'edizione 2025 del Roland Garros si sta rivelando un vero trionfo per il tennis italiano, con momenti di pura emozione e grandi protagonisti. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti stanno scrivendo pagine indimenticabili nella storia del nostro sport, regalando sogni e suggestioni ai tifosi di tutta Italia. Tra lacrime di gioia e sorrisi di conquista, il torneo si conferma un evento che resterà nel cuore degli appassionati. La passione italiana non si ferma qui...

L’edizione 2025 del Roland Garros ha già scritto una pagina indimenticabile nella storia del tennis italiano, a prescindere da come andrà a finire. Per la prima volta due azzurri sono approdati alle semifinali del singolare maschile, mentre nel doppio misto una coppia tutta italiana ha già trionfato. A prendersi la scena sono stati Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, veri protagonisti di un torneo che sta riportando entusiasmo e passione in ogni angolo d’Italia. Accanto a loro, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno sollevato il trofeo nel doppio misto, aggiungendo un’altra medaglia a una spedizione da sogno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

