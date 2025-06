gli zaini e le borse di wilson x roland garros sono la tua chance per ribadire ad amici e colleghi che sì sei tu il vero campione di stile

Gli zaini e le borse di Wilson x Roland Garros sono la tua occasione per mostrare a tutti, amici e colleghi, che il vero campione di stile sei tu. Quando l'estetica incontra la funzionalità, anche il più sportivo degli accessori diventa parte della tua quotidianità. Wilson ha centrato perfettamente questo equilibrio con la sua nuova collezione Roland-Garros, e ora tocca a te fare il grande colpo. Sii protagonista del tuo look, ovunque tu sia.

