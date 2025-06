Gli studenti sul palcoscenico: l’edizione 2025 del Campionato di Giornalismo segna un momento storico, con la Fondazione Teatro di Pisa tra gli sponsor ufficiali. In oltre un secolo e mezzo, il Teatro Verdi continua a essere un faro culturale, impegnato a trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio musicale italiano. Diego Fiorini, presidente della Fondazione, è determinato a dare impulso anche a iniziative innovative che avvicinino i giovani alla magia dell’opera, rafforzando il suo ruolo di ponte tra passato e futuro.

