Gli spari per gelosia e un ragazzo di 25 anni gambizzato in strada | cosa sappiamo dell’agguato di Rozzano

Una serata di paura a Rozzano, dove una sparatoria improvvisa ha colpito un giovane di 25 anni e suo padre. Attimi di tensione e mistero circondano l’agguato avvenuto davanti alla sede Tim, con il ragazzo gravemente ferito e il sospetto di motivi legati alla gelosia. La vicenda si infittisce: cosa si nasconde dietro questo brutale episodio? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Rozzano (Milano), 6 giugno 2025 – Raffica di colpi contro padre e figlio: poi fugge a piedi. La sparatoria si è verificata ieri sera attorno alle 19.20 in viale Toscana a Rozzano all’altezza del civico 3, davanti l’ingresso della sede centrale della Tim. La vittima, gravissima, ma non in pericolod i vita è un giovane di 25 anni, con piccoli precedenti. Secondo una prima e parziale ricostruzione, che deve essere ancora confermata dai carabinieri, l’aggressore sarebbe arrivato sul posto a bordo di un’auto, una Peugeot che dopo la sparatoria ha abbandonato. Rozzano, sparatoria al quartiere Aler: un uomo colpito alla schiena L’appuntamento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli spari per “gelosia” e un ragazzo di 25 anni gambizzato in strada: cosa sappiamo dell’agguato di Rozzano

In questa notizia si parla di: Rozzano Anni Spari Gelosia

Ragazzo di 25 anni ferito a colpi di pistola: «Era a terra in una pozza di sangue». Il movente sarebbe una rivalità amorosa - Ancora violenza alle porte del capoluogo lombardo. Un ragazzo di circa 25 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco nella serata ... Segnala leggo.it

Rozzano, 25enne ferito a colpi di pistola - Il giovane è stato trovato con un proiettile nella gamba in viale Toscana. I carabinieri cercano l'aggressore e ipotizzano la pista della gelosia. Non il primo agguato nella zona ... Da rainews.it

Rozzano, la lite dentro il ristorante e poi gli spari per strada: arrestato stalker 21enne - È stato preso lo stalker rozzanese di 21 anni che non accettava il rifiuto della coetanea, una ragazza che a Rozzano veniva per ... La sera prima degli spari aveva cosparso con della benzina ... Da ilgiorno.it

Albenga: lite in strada con pistole e coltelli. Il video diventa virale